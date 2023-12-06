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    На ТНТ, СТС и «Пятнице» могут запустить корейские телешоу. Переговоры о совместном производстве уже ведутся

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    Конкуренция телевидения с онлайн-кинотеатрами вносит свои коррективы в работу российского производства. Ряд российских телеканалов, в том числе ТНТ, СТС и «Пятница», начали переговоры с южнокорейской Seoul Broadcasting System (SBS), входящей в четверку крупнейших вещательных сетей в Корее. Речь идет о совместном производстве и локализации в РФ корейских шоу. Об этом 6 декабря пишет «Коммерсантъ».

    Как сообщили «Ъ» в Государственном южнокорейском агентстве креативного контента (KOCCA), в SBS информацию о сотрудничестве подтвердили. В ТНТ заявили о переговорах с «партнерами из стран Ближнего Востока и Азии», в «Пятнице» утверждают, что переговоров о совместном производстве пока нет, в СТС от комментариев и вовсе отказались.

    Как отмечают опрошенные участники рынка, российский зритель уже знаком с корейскими дорамами, но формат шоу может произвести эффект неожиданности. При этом, как отметил директор Института современных медиа Кирилл Танаев, развлекательные корейские передачи, участники которых преодолевают препятствия и выполняют задания «созвучны реалити-шоу, которые в разные годы производили ТНТ, «Пятница» и СТС».

    Размер инвестиций в совместное производство будет зависеть от ряда факторов, в том числе от формата, участников, сложных студийных декораций.

    Пока запуск новых шоу только планируется, «Фонтанка» составила список самых ожидаемых сериалов декабря.

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