На ТНТ, СТС и «Пятнице» могут запустить корейские телешоу. Переговоры о совместном производстве уже ведутся

Конкуренция телевидения с онлайн-кинотеатрами вносит свои коррективы в работу российского производства. Ряд российских телеканалов, в том числе ТНТ, СТС и «Пятница», начали переговоры с южнокорейской Seoul Broadcasting System (SBS), входящей в четверку крупнейших вещательных сетей в Корее. Речь идет о совместном производстве и локализации в РФ корейских шоу. Об этом 6 декабря пишет «Коммерсантъ».



Как сообщили «Ъ» в Государственном южнокорейском агентстве креативного контента (KOCCA), в SBS информацию о сотрудничестве подтвердили. В ТНТ заявили о переговорах с «партнерами из стран Ближнего Востока и Азии», в «Пятнице» утверждают, что переговоров о совместном производстве пока нет, в СТС от комментариев и вовсе отказались.