РИА Новости: Александр Лазарев станет главным режиссером театра Российской Армии

Главным режиссером театра Российской Армии станет артист Александр Лазарев, об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«В ближайшее время будет назначен Александр Лазарев», — сообщил инсайдер российского госагентства.
Три года театр работает без главного режиссера, в 2022 году такое предложение поступило сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице. Однако он согласился только на постановку нескольких спектаклей — в частности, по своим фильмам «Время цыган» и «Жизнь как чудо», уточняет РИА. Также планировалось, что он представит театральную версию одной из российских или советских кинокартин.
Александр Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве. Его родители — известный советский актер Александр Лазарев-старший и Светлана Немоляева. В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ и попал в труппу Ленкома. Также артист проходил военную службу при театре Советской Армии.