    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    772мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.58eur99.13

    РИА Новости: Александр Лазарев станет главным режиссером театра Российской Армии

    2353
    4 комментария

    Главным режиссером театра Российской Армии станет артист Александр Лазарев, об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    «В ближайшее время будет назначен Александр Лазарев», — сообщил инсайдер российского госагентства.

    Три года театр работает без главного режиссера, в 2022 году такое предложение поступило сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице. Однако он согласился только на постановку нескольких спектаклей — в частности, по своим фильмам «Время цыган» и «Жизнь как чудо», уточняет РИА. Также планировалось, что он представит театральную версию одной из российских или советских кинокартин.

    Александр Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве. Его родители — известный советский актер Александр Лазарев-старший и Светлана Немоляева. В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ и попал в труппу Ленкома. Также артист проходил военную службу при театре Советской Армии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Театр Российской АрмииАлександр Лазарев
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close