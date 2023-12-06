Таблетки, спасающие жизнь. Пятнадцатилетней Вике жизненно необходимы дорогие лекарства

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Вика родилась с тяжёлым врождённым пороком сердца. Позади шесть операций, в настоящем — высокая лёгочная гипертензия, развившаяся на фоне порока. Впереди — пересадка лёгких и сердца, до которой нужно ещё дожить. В этом девочке помогают лекарства. Но недавно льготное обеспечение прекратилось. Купить препараты самостоятельно мама Вики не может.



Некрасова Вика, 15 лет.

Врождённый порок сердца, стеноз лёгочной артерии, дефект клапана аорты.

Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 312 000 рублей.



Вика появилась на свет с тяжёлым врождённым пороком сердца, дефектом клапана аорты, сужением лёгочной артерии. Состояние малышки вызывало серьёзные опасения, поэтому врачи экстренно организовали телемост с ведущими кардиохирургами из ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева. Столичные специалисты настояли на срочной операции, для этого девочку перевезли в Москву.



Операция позволила сохранить Вике жизнь. Но медики не давали никаких прогнозов на будущее. Через пару лет была выполнена ещё одна операция, потом ещё.

Вика жила. Радовалась жизни, окончила детский садик и пошла в школу. Да, она всегда была не такая, как все. Ходила с сильнейшей одышкой, отекала, лицо и ручки синели даже при небольшой физической нагрузке. Но она всегда поддерживала маму, много занималась творчеством — рисовала и лепила.

За год Вика по 4–6 раз бывала в больнице. У неё ухудшилось зрение, возникли проблемы с ножками, которые стали лечить хирургически. Кроме этого, на фоне порока сердца у девочки развилось очень высокое давление в лёгочной артерии. При норме в 25 мм рт. ст. у здорового человека, у Вики оно выше 150. При таком давлении сердце, не успевая перекачивать кровь, в буквальном смысле слова раздувается. Возникает риск внезапной смерти.



Чтобы снизить давление в лёгочной артерии, Вике были назначены лекарственные препараты. Но с ними постоянно возникали проблемы: заменяли оригинальные дженериками, либо вообще прекращалось льготное обеспечение. В конце прошлого года департамент здравоохранения Чебоксар, где живёт Вика, прекратил льготные поставки. Мама девочки обратилась в петербургский благотворительный фонд «Наташа», единственный в России, который оказывает поддержку взрослым и детям с подобными патологиями. Тогда на помощь девочке пришли неравнодушные петербуржцы, в том числе читатели «Фонтанки». Необходимую сумму на покупку лекарств собрали в последний момент — таблетки были на исходе, а прерывать терапию опасно для жизни.



На 2023 год Вике была назначена очередная операция на сердце, но её отменили из-за ухудшения состояния. На сегодняшний день девочка перенесла уже шесть операций на сердце и теперь её может спасти только трансплантация лёгких и сердца. Но до этого момента нужно ещё дожить, в этом помогают лекарства.

В течение всего этого года медикаменты Вике выдавались льготно. Но сейчас повторилась прошлогодняя ситуация — обеспечение прекратилось. Мама Вики вновь обивает пороги, добиваясь выдачи препаратов, однако результатов пока нет. Тем временем у девочки заканчиваются спасительные таблетки. Купить дорогостоящие лекарства мама не в состоянии — она одна воспитывает дочь и тратит все силы и небольшие средства на поддержание её здоровья.



На помощь Вике вновь пришёл фонд «Наташа», открыв сбор средств.

