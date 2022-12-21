Лучший подарок на Новый год — лекарство. 14-летней Вике нужна помощь

Вика родилась с тяжёлым пороком сердца. Она перенесла несколько операций и ждёт ещё одну. Но из-за лёгочной гипертензии, которая стала следствием порока, хирургическое вмешательство невозможно. Чтобы стабилизировать состояние девочки, необходимо лекарство. Только бесплатно его выдавать перестали, а таблеток осталось на несколько дней.

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Некрасова Вика, 14 лет.

Врождённый порок сердца, стеноз лёгочной артерии, дефект клапана аорты.

Требуется курс лекарственной терапии и операция на сердце. Стоимость 378 000 рублей .



Вика появилась на свет с тяжёлым врождённым пороком сердца, дефектом клапана аорты, сужением лёгочной артерии. И это притом что беременность проходила планово, никаких отклонений врачи не наблюдали. Но сразу после рождения девочки медики забили тревогу: были приглашены кардиологи и пульмонологи, организован телемост с ведущими кардиохирургами из ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева .



В результате московские врачи настояли на проведении скорейшей операции. Для этого перевезли в Москву. Операция позволила сохранить Вике жизнь. Но медики не давали никаких прогнозов на будущее.

Через пару лет была выполнена ещё одна операция, потом ещё.

Вика жила. Радовалась жизни, окончила детский садик и поступила в школу. Да, она всегда была не такая, как все. Ходила с сильнейшей одышкой, отекала, лицо и ручки синели даже при небольшой физической нагрузке. Но она всегда поддерживала маму, много занималась творчеством — рисовала и лепила.



Папа Вики ушёл из семьи практически сразу после её рождения, и мама воспитывала ребёнка одна, отдавая все силы на лечение дочери — в год 4–6 госпитализаций, операции. У Вики сильно ухудшилось зрение, возникли проблемы с ножками, которые стали лечить хирургически.

На фоне порока сердца у девочки развилось очень высокое давление в лёгочной артерии. При норме в 25 мм рт. ст. у здорового человека, у Вики оно выше 120. При таком давлении сердце, не успевая перекачивать кровь, в буквальном смысле слова раздувается. Возникает риск внезапной смерти в силу сердечной недостаточности.



На последнем контрольном обследовании врачи назначили лекарства, понижающие давление в лёгочной артерии. Это необходимо не только для улучшения качества жизни, но и для проведения очередной операции, которая планируется в первой половине 2023 года. Эта операция очень важна — она решающая. Если её не сделать, то в дальнейшем Вика сможет рассчитывать только на паллиативную помощь.

Назначенное лекарство «Селексипаг» весь текущий год департамент здравоохранения Чебоксар, где живёт Вика, выдавал льготно. Но сейчас обеспечение прекратилось, а имеющихся таблеток осталось лишь на несколько дней. Прерывать терапию нельзя, это может стать фатальным.

