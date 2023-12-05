США внесли в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физлиц и 20 компаний

США внесли в санкционные списки по России и Белоруссии еще 13 физических лиц и 20 компаний, сообщает американский Минфин 5 декабря.
В список попал, например, Сергей Скворцов — бывший председатель совета директоров «АвтоВАЗа», бывший член совета директоров КАМАЗа и экс-заместитель главного директора корпорации Ростех. Сейчас он занимает должность председателя совета директоров АО «РТ-Инвест».
Санкции ввели также в отношении белорусского бизнесмена Павла Топузидиса и его компании «Табак-Инвест», ученого в области лазерной физики и приборостроения Алексея Шкадаревича и председателя совета директоров белорусского холдинга «Амкодор» Александра Шакутина. Последний вместе с «Амкодором» попал под санкции Канады еще в 2022 году.
Среди белорусских компаний, попавших под санкции, целлюлозно-бумажный концерн «Беллесбумпром», Минский механический завод имени С. И. Вавилова, производитель электроники и бытовой техники «Горизонт», машиностроительная компания «Амкодор» и логистический оператор «Белтаможсервис».
В санкционный список, помимо этого, внесли структуры с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.
Напомним, 1 декабря США ввели санкции против трех нефтяных танкеров и трех иностранных компаний за связь с Россией.