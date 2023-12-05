В России за сутки сбили 74 украинских дрона: новости СВО за 5 декабря

Российские военные отбили массовую атаку дронов Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 декабря.



В России за сутки сбили 74 дрона ВСУ 74 украинских беспилотника сбили за сутки российские средства ПВО в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, по информации Минобороны, в Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8, а в Днепропетровской и Николаевской областях — противорадиолокационную ракету HARM производства США и два самолета МиГ-29 ВСУ. Песков напомнил, что Кремль готов к переговорам по Украине Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с RTVI рассказал, что Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев.



— Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам, — сказал Песков. В России втрое выросло производство бронетанкового вооружения Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, заявил, что в стране втрое выросло производство бронетанкового вооружения, а беспилотников стали производить вдвое больше. Также, по его словам, в пять раз увеличилось количество выпускаемой техники связи, средств поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки. Производство автомобилей выросло почти втрое. Примерно во столько же раз увеличился объем производства предметов бронезащиты.



Мишустин добавил, что власти выделили «существенное финансирование» на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции. Конкретную сумму он не уточнил, но рассказал, что это «позволило задействовать уже свыше 360 предприятий, ввести в эксплуатацию порядка 37 тысяч единиц различного оборудования, дополнительно привлечь около 520 тысяч сотрудников».

Финляндия увеличит производство артиллерийских снарядов для Украины Министр обороны Финляндии Антти Хакканен в разговоре с изданием Iltalehti рассказал, что его страна в ближайшее время готова увеличить производство артиллерийских снарядов для поставок Украине. Соответствующее решение примут в обозримом будущем — скорее всего, до 25 декабря.

— Мы объявили о планах по значительному увеличению производства боеприпасов. Наше намерение состоит в том, чтобы поддерживать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и северных стран к производству боеприпасов, — рассказал Хакканен. Суд «за трусость» отправил военного в колонию на шесть лет В Южно-Сахалинске военного приговорили к шести годам колонии общего режима за то, что он ушел в самоволку. Как сообщает гарнизонный военный суд города, в июле военнослужащий покинул часть, расположенную в ДНР, «из личной трусости, желая избежать участия в боевых действиях и отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». В воинскую часть мужчина вернулся 4 сентября.

Помимо лишения свободы, суд постановил отобрать у него воинское звание гвардии ефрейтора. Ранее военный находился под подпиской о невыезде, его взяли под стражу после суда. 26% релокантов вернулись в Россию Рекрутинговые компании подсчитали, что в Россию вернулись 26% релокантов. Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование, это доля соискателей, которые в течение 2022 года сменили регион с России на другую страну и снова поставили в качестве страны проживания Россию. В то же время ученые из Института Европейского университета (EUI) оценивают долю вернувшихся россиян в 15%. По их подсчетам, такая доля релокантов приехала в Россию надолго или временно.

В томском техникуме стреляли по мишеням с Байденом и Зеленским

В Томском коммунально-строительном техникуме прошло военно-патриотическое мероприятие с участием Росгвардии, казаков и членов Народного фронта, где в качестве мишеней в тире повесили портреты президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Видео с мероприятия опубликовали студенты техникума.

Королева Светлана / Vk.com

Одна из участниц Народного фронта заявила, что мероприятие должно было «привить подрастающему поколению понятия патриотизма, любви к Родине, Отечеству, почитания заветов предков».



Директор Томского коммунально-строительного техникума Антон Казанцев в беседе с РБК рассказал, что организатором фестиваля выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а учебное заведение предоставило площадку «по просьбе уважаемой организации».