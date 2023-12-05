«Величайшая редкость»: уничтоженный экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на торги

Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги сразу несколько ценных книг и уникальные автографы. В четверг, 7 декабря, будут представлены один из экземпляров уничтоженной советской цензурой книги Федора Достоевского «Бесы» и издание поэмы «Мертвые души» Николая Гоголя с автографом Марка Шагала.
Как напомнили в пресс-службе аукционного дома, «Бесы» 1935 года являются одним из тех немногих изданий советской эпохи, «про которое все слышали, но почти никто не видел». Лот оценили в 1,5 млн рублей.
Дело в том, что до 1989 года роман, признанный «клеветническим поклепом» на революционеров 60–70-х годов XIX века, выходил только в составе полных собраний сочинений Достоевского. Попытка отдельного издания романа в 1935 году была пресечена.
«20 января 1935 года известный литпогромщик Д. И. Заславский выступил в газете «Правда» с фельетоном «Литературная гниль», где решительно осудил издание романа Достоевского», — рассказали в «Литфонде». Писатель Максим Горький пытался заступиться за роман, но критика победила. Издание «Бесов» было приостановлено, а отпечатанные экземпляры уничтожены.
«Книга сохранилась в единичном количестве экземпляров, число которых, по имеющимся на сегодняшний день данным, составляет порядка десяти. Величайшая редкость», — говорится в сообщении.
Библиофильское издание «Мертвых душ» 1948 года с иллюстрациями и подписью художника Марка Шагала также выставят за 240 тыс. рублей. Уточняется, что лидирующая цена за раритет составила 240 тыс. рублей.
Кроме того, впервые на российских аукционах будет представлен автограф Николая Гоголя. Стартовая цена за ценный раритет составляет 18 млн рублей.
Напомним, осенью «Фонтанка» показывала кабину трамвая «Достоевский» в Петербурге. В нее сел правнук писателя Дмитрий Достоевский, который, как известно, работал водителем трамвая.