«Величайшая редкость»: уничтоженный экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на торги

Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги сразу несколько ценных книг и уникальные автографы. В четверг, 7 декабря, будут представлены один из экземпляров уничтоженной советской цензурой книги Федора Достоевского «Бесы» и издание поэмы «Мертвые души» Николая Гоголя с автографом Марка Шагала.



Как напомнили в пресс-службе аукционного дома, «Бесы» 1935 года являются одним из тех немногих изданий советской эпохи, «про которое все слышали, но почти никто не видел». Лот оценили в 1,5 млн рублей.

Дело в том, что до 1989 года роман, признанный «клеветническим поклепом» на революционеров 60–70-х годов XIX века, выходил только в составе полных собраний сочинений Достоевского. Попытка отдельного издания романа в 1935 году была пресечена.

