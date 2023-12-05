Дорогу в Пулково реконструируют и расширят в рамках второй очереди развития аэропорта

Смольный выдал задание на подготовку проекта планировки территории дороги в аэропорт Пулково. Это следует из информации, размещенной на сайте комитета по градостроительству.



Речь идет о дороге с эстакадой, общая протяженность объекта — километр. Ширина проезжей части составит 40 метров, количество полос движения — 3–5. Разработать документацию по ППТ компании предстоит до 27 ноября 2024 года.

В ООО «Воздушные ворота Северной столицы» пояснили, что реконструкция эстакады перед терминалом со съездами предусмотрена в рамках второй очереди развития аэропорта Пулково.