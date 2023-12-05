Госдума начала борьбу с «наливайками». Законопроект приняли в первом чтении

Законопроект о запрете так называемых «наливаек» приняли в первом чтении. Об этом говорится на сайте Госдумы 5 декабря. Речь идет о поправках в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутатам поступает множество обращений от жителей многоквартирных домов с просьбой закрыть заведения, которые по ночам превращаются в псевдокафе и нелегально торгуют алкоголем, привлекая к себе шумных посетителей.
После принятия закона регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях.
Кроме того, законопроект запрещает давать алкогольной продукции наименования, которые могут ввести потребителя в заблуждение «относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения», а также приписывать особые или лечебные свойства продукции, которая ими не обладает.
Напомним, идея запретить торговлю алкоголем в ночное время в заведениях, которые расположены в жилых домах, появилась у парламентариев в июне этого года. Однако в Петербурге борьбу с «наливайками» начали вести еще в 2020 году. Тогда депутаты решили запретить продавать алкоголь в заведениях, которые расположены в помещениях меньше 50 квадратных метров. Автором закона был Денис Четырбок. Владельцы небольших баров обвинили депутата в том, что документ утвердили без обсуждения с ними.
Спустя примерно полгода депутаты переписали закон и лишили права торговать алкоголем в жилых домах заведения общепита с торговым залом менее 20 квадратных метров.