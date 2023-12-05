Госдума начала борьбу с «наливайками». Законопроект приняли в первом чтении

Законопроект о запрете так называемых «наливаек» приняли в первом чтении. Об этом говорится на сайте Госдумы 5 декабря. Речь идет о поправках в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.



По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутатам поступает множество обращений от жителей многоквартирных домов с просьбой закрыть заведения, которые по ночам превращаются в псевдокафе и нелегально торгуют алкоголем, привлекая к себе шумных посетителей.



После принятия закона регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях.

