Девятый день на мели. Экипаж сухогруза Blue Shark, застрявшего под Анапой из-за «шторма века», остается на борту

Экипаж сухогруза Blue Shark («Голубая акула») девятый день остается на борту своего обездвиженного судна, сообщает портал 93.RU. Ранее некоторые СМИ сообщали, что команду якобы сняли с сухогруза. Но в пресс-службе Росморречфлота это опровергли.



Напомним, сухогруз Blue Shark выбросило на мель у села Витязево возле Анапы во время «шторма века» в ночь на 27 ноября.



5 декабря 93.RU публикует видео, как самые закаленные жители Анапы устраивают заплывы к сухогрузу — к слову, сейчас температура воздуха в Анапе +8, температура воды — +13 градусов.