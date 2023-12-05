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    Девятый день на мели. Экипаж сухогруза Blue Shark, застрявшего под Анапой из-за «шторма века», остается на борту

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    Экипаж сухогруза Blue Shark («Голубая акула») девятый день остается на борту своего обездвиженного судна, сообщает портал 93.RU. Ранее некоторые СМИ сообщали, что команду якобы сняли с сухогруза. Но в пресс-службе Росморречфлота это опровергли.

    Напомним, сухогруз Blue Shark выбросило на мель у села Витязево возле Анапы во время «шторма века» в ночь на 27 ноября.

    5 декабря 93.RU публикует видео, как самые закаленные жители Анапы устраивают заплывы к сухогрузу — к слову, сейчас температура воздуха в Анапе +8, температура воды — +13 градусов.

    93.RU | Новости Краснодара и Краснодарского края

    Судно длиной 167 метров ходит под флагом Белиза. Как сообщает Росморречфлот, на борту Blue Shark 2,8 тысячи тонн ячменя и экипаж. Это граждане Сирии, Индии и Египта — 21 человек.

    Местные гиды отреагировали оперативно и уже предлагают экскурсии к «новой достопримечательности Анапы и Витязево».

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