TMZ: Отцу Бритни Спирс отрезали ногу

Джейми Спирс, отец поп-звезды Бритни Спирс, пережил ампутацию ноги. Об этом 5 декабря пишет онлайн-таблоид TMZ. Источник издания сообщает, что операция может стать поводом для примирения отца и дочери.
У отца певицы, по данным TMZ, была обширная инфекция одной из ног. Врачи пытались спасти конечность и даже провели несколько операций, но в конце концов пришли к выводу, что ампутация будет лучшим решением.
Уточняется, что Джейми чувствует себя не слишком хорошо. Он болеет и подавлен после судебных тяжб, связанных с опекунством над Бритни. Мужчина приехал к ней из Луизианы в 2007 году, чтобы заботиться о ней. Многие фанаты считают, что тогда он спас ей жизнь.
Источники таблоида сообщают, что в отношениях Бритни и Джейми Спирс наметилось потепление. Звезда якобы не раз говорила, что скучает по отцу, и даже хотела выслать ему деньги, чтобы оплатить лечение.
Бритни Спирс оказалась в зависимости от своего отца в 2008 году. Этому предшествовало тяжелое расставание с мужем и передача ему детей через суд. Американская звезда брилась налысо, набивала тату и употребляла наркотики. Итогом стали психбольница и признание Бритни недееспособной. Опекуном артистки стал папа. Бритни Спирс при этом выступала, выпускала альбомы и клипы, но всеми деньгами распоряжался отец. От опекунства певица избавилась лишь в сентябре 2021 года.