TMZ: Отцу Бритни Спирс отрезали ногу

Джейми Спирс, отец поп-звезды Бритни Спирс, пережил ампутацию ноги. Об этом 5 декабря пишет онлайн-таблоид TMZ. Источник издания сообщает, что операция может стать поводом для примирения отца и дочери.



У отца певицы, по данным TMZ, была обширная инфекция одной из ног. Врачи пытались спасти конечность и даже провели несколько операций, но в конце концов пришли к выводу, что ампутация будет лучшим решением.



Уточняется, что Джейми чувствует себя не слишком хорошо. Он болеет и подавлен после судебных тяжб, связанных с опекунством над Бритни. Мужчина приехал к ней из Луизианы в 2007 году, чтобы заботиться о ней. Многие фанаты считают, что тогда он спас ей жизнь.

