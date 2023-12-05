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    Задушивший пса Веню петербуржец загладит вину общественно полезным трудом

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    Житель Красносельского района Петербурга отработает часы за гибель собаки. Орудием преступления стал брючный ремень, который нашли рядом с мёртвым псом.

    Как сообщили в прокуратуре Петербурга 5 декабря, виновным в жестоком обращении с животным признан 49-летний Сергей Ковтан. Суд назначил ему обязательные работы. Потрудиться на благо общества предстоит 160 часов.

    Установлено, что в ночь на 24 марта Ковтан был навеселе в квартире на улице Доблести, где накинул ремень на шею дворняги по кличке Веня.

    «С силой стал сдавливать, когда животное стало вырываться, подсудимый ногой надавил на тело собаки и стал сильнее затягивать ремень на шее», — сообщили в прокуратуре.

    Веня не выжил. На следующий день его нашли завёрнутым в полиэтилен во дворе, рядом был брошен ремень. Волонтёры на записях камеры наблюдения увидели, как ночью мужчина выносил из парадной труп собаки.

    Дело Сергея Ковтана рассматривал мировой судья 99-го судебного участка. Обстановка мужчине знакома. В этом же участке в январе прошлого года решался вопрос по другому делу — Ковтану вменяли угрозу убийством. Согласно материалам, он замахивался топором на знакомую в коридоре своей квартиры в сентябре 2021 года.

    Позже он извинился, загладил вред и был прощён. От уголовной ответственности его освободили в связи с примирением сторон, топор был уничтожен.

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