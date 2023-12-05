Задушивший пса Веню петербуржец загладит вину общественно полезным трудом

Житель Красносельского района Петербурга отработает часы за гибель собаки. Орудием преступления стал брючный ремень, который нашли рядом с мёртвым псом.



Как сообщили в прокуратуре Петербурга 5 декабря, виновным в жестоком обращении с животным признан 49-летний Сергей Ковтан. Суд назначил ему обязательные работы. Потрудиться на благо общества предстоит 160 часов.



Установлено, что в ночь на 24 марта Ковтан был навеселе в квартире на улице Доблести, где накинул ремень на шею дворняги по кличке Веня.



«С силой стал сдавливать, когда животное стало вырываться, подсудимый ногой надавил на тело собаки и стал сильнее затягивать ремень на шее», — сообщили в прокуратуре.

