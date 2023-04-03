Во дворе на Доблести нашли собаку, завернутую в пакет. Рядом лежал ремень, которым её могли задушить

Как рассказал «Фонтанке» директор фонда помощи животным «Северный медведь» Сергей Лучинский 3 апреля, волонтеры обратились в полицию после обнаружения трупа собаки на улице Доблести.

Волонтёры разбираются в обстоятельствах гибели собаки в Красносельском районе Петербурга. Пса уже мертвым на улицу вынес хозяин. Животное могли задушить.

Обездвиженную дворнягу, завернутую в полиэтилен, нашли 24 марта. Рядом с ней лежал брючный ремень. Погибшую собаку отвезли к патологоанатому. После визуального осмотра специалист сказал, что животное могло погибнуть от удушения. Официальное заключение о причинах смерти ещё не готово.

«Отвезли к эксперту и потом, когда стало понятно, что смерть насильственная, подали заявление в полицию», — отметил Лучинский.

Волонтеры изучили камеры наблюдения. В кадр попал мужчина, который на руках выносит погибшую собаку из парадной, затем тащит труп по асфальту и оставляет его на обочине.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.