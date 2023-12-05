В Кремле ответили на вопрос об упомянутой Путиным амнистии для женщин

Вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, о которой на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) говорил президент России Владимир Путин, еще только предстоит рассмотреть, какой-либо конкретики по нему пока нет. Об этом 5 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Вчера президент сказал, что этот вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным, чтобы быть проработанным, поэтому сейчас, конечно же, нет никакой конкретики, это все только предстоит еще рассмотреть», — цитирует Пескова ТАСС.