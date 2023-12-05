В Кремле ответили на вопрос об упомянутой Путиным амнистии для женщин

Вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, о которой на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) говорил президент России Владимир Путин, еще только предстоит рассмотреть, какой-либо конкретики по нему пока нет. Об этом 5 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вчера президент сказал, что этот вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным, чтобы быть проработанным, поэтому сейчас, конечно же, нет никакой конкретики, это все только предстоит еще рассмотреть», — цитирует Пескова ТАСС.
До конца года амнистия точно не может быть проведена, поскольку так быстро это сделать невозможно, добавил он.
Накануне на заседании Совета по правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила Путина помиловать женщин, которые отбывают в колониях наказания за ненасильственные преступления. Президент ответил, что нужно подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин. Обсуждали также ущемление прав осужденных женщин с детьми и сроки за экономические преступления.