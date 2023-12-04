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    Путин допустил амнистию некоторых категорий женщин

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    26 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Об этом он сказал 4 декабря на заседании Совета по правам человека.

    Член совета по правам человека Ева Меркачева попросила Владимира Путина помиловать женщин, которые находятся в колониях за ненасильственные преступления. Президент согласился с этим предложением.

    «Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — сказал он.

    Меркачева также привела примеры, когда ущемляются права осужденных женщин с детьми. По ее словам, родившую через два часа привезли в колонию после родов, не дав даже увидеть ребенка. Другой женщине не дали сопровождать ребенка в больнице во время болезни из-за отсутствия конвоя. Меркачева добавила, что страдают из-за этого дети. «Ваши примеры убедительны», — согласился президент.

    Кроме того, Меркачева заметила, что следствие сейчас ведут очень долго, когда в СССР за пару месяцев могли расследовать преступление, в итоге люди по 5 лет находятся в СИЗО. «Часто время нахождения под стражей очень большое, оно неприемлемо», — ответил ей Путин. Он, впрочем, заметил, что некорректно сравнивать следствие в РФ и в СССР.

    Также Путин прокомментировал слова Меркачевой о сроках за экономические преступления. «Нанесение ущерба государству в области картеля может считаться преступлением общественной значимости. Тем не менее наказания в виде 7–10 лет — спорные, надо обсудить этот вопрос».

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    Комментарии 26

    Гость04 Дек 2023 в 23:31
    Туфтогон .
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