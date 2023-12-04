Путин допустил амнистию некоторых категорий женщин

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Об этом он сказал 4 декабря на заседании Совета по правам человека.

Член совета по правам человека Ева Меркачева попросила Владимира Путина помиловать женщин, которые находятся в колониях за ненасильственные преступления. Президент согласился с этим предложением.

«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — сказал он.