«Интерфакс»: Минфин предложил повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Минфин предложил повысить размер минимального первоначального взноса до 30%. Еще ведомство предлагает ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативами Минфина.

По данным агентства, Минфин внес в правительство проект постановления с изменениями условий выдачи льготной ипотеки, которые повышают адресность таких программ и снижают риски перегрева на рынке жилищного кредитования.



Также министерство предлагает снизить максимальный размер льготного кредита для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 млн рублей.

