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    «Интерфакс»: Минфин предложил повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

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    Минфин предложил повысить размер минимального первоначального взноса до 30%. Еще ведомство предлагает ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативами Минфина.

    По данным агентства, Минфин внес в правительство проект постановления с изменениями условий выдачи льготной ипотеки, которые повышают адресность таких программ и снижают риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

    Также министерство предлагает снизить максимальный размер льготного кредита для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 млн рублей.

    В середине сентября первый взнос по льготной ипотеке повысили с 15% до 20%. В Минстрое прогнозировали, что такое решение снизит спрос на новостройки на 20%, передает РБК. «Интерфакс» отмечает, что эта мера не привела к существенному замедлению выдач.

    Недавно вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах повышения первоначального взноса.

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