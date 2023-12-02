Правительство РФ хочет изменить условия льготной ипотеки

Власти принимают «некоторые меры» для повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с государственной поддержкой. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — сообщил он журналистам.



По словам Хуснуллина, сейчас идет большой объем выдачи ипотеки, правительство смотрит, как до 1 июня регулировать объем выдач.

В середине сентября первый взнос по льготной ипотеке повысили с 15% до 20%. В Минстрое прогнозировали, что такое решение снизит спрос на новостройки на 20%, передает РБК.