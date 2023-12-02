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    Правительство РФ хочет изменить условия льготной ипотеки

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    Власти принимают «некоторые меры» для повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с государственной поддержкой. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

    «Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — сообщил он журналистам.

    По словам Хуснуллина, сейчас идет большой объем выдачи ипотеки, правительство смотрит, как до 1 июня регулировать объем выдач.

    В середине сентября первый взнос по льготной ипотеке повысили с 15% до 20%. В Минстрое прогнозировали, что такое решение снизит спрос на новостройки на 20%, передает РБК.

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    Марат ХуснуллинИпотека
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