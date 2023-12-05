Президент Ирана приедет в Москву на встречу с Путиным

В предстоящий четверг, 7 декабря, у российского лидера Владимира Путина запланирована встреча с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Переговоры состоятся в Москве, пишет РИА Новости.
По данным иранского агентства Tasnim, главы государств обсудят двусторонние вопросы и Палестину. Другие подробности встречи не разглашаются.
Напомним, 1 декабря Израиль заявил о возобновлении боевых действий в секторе Газа. В ЦАХАЛ пояснили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории.
Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября. 22 ноября стороны договорились о прекращении огня, 27 ноября продлили его на два дня, а 30 ноября — еще на один день.