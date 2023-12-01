Израиль заявил о возобновлении боевых действий в секторе Газа

Армия Израиля 1 декабря заявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. В ЦАХАЛ пояснили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории, пишет The Times of Israel.
«ХАМАС не предоставил Израилю к 7 часам утра список заложников, которые должны быть освобождены сегодня», — говорится в публикации.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников написал, что Израиль и ХАМАС договорились продлить прекращение огня ещё на один день и освободить ещё 10 заложников, в основном женщин и детей.
Утром 1 декабря ЦАХАЛ сообщил, что по израильским общинам вблизи сектора Газа была выпущена ракета. В Сдероте и прилегающих районах прозвучала сирена.