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    Израиль заявил о возобновлении боевых действий в секторе Газа

    2004
    2 комментария

    Армия Израиля 1 декабря заявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. В ЦАХАЛ пояснили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории, пишет The Times of Israel.

    «ХАМАС не предоставил Израилю к 7 часам утра список заложников, которые должны быть освобождены сегодня», — говорится в публикации.

    Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников написал, что Израиль и ХАМАС договорились продлить прекращение огня ещё на один день и освободить ещё 10 заложников, в основном женщин и детей.

    Утром 1 декабря ЦАХАЛ сообщил, что по израильским общинам вблизи сектора Газа была выпущена ракета. В Сдероте и прилегающих районах прозвучала сирена.

    Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября. 22 ноября стороны договорились о прекращении огня, 27 ноября продлили его на два дня, а 30 ноября — еще на один день.

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    Комментарии 2

    Гость01 Дек 2023 в 08:27
    Правильное решение.
    +3−0
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