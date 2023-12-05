Падение у трапа в Пулково закончилось для пассажира операцией. С аэропорта взыскали почти полмиллиона

С аэропорта Пулково взыскали компенсацию морального вреда в пользу жителя Омска, который поскользнулся на взлетно-посадочной полосе из-за гололеда. О покрытии иска «Фонтанке» сообщили судебные приставы Московского района Петербурга во вторник, 5 декабря.



Дело рассматривалось в Куйбышевском районном суде Омска. Истцом выступил пассажир рейса Петербург — Омск, а ответчиками — авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и оператор Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Как пояснил истец, 28 марта 2022 года он должен был улететь из Петербурга домой, в Омск. Однако на выходе из автобуса, который довозил пассажиров до самолета, мужчина поскользнулся на гололеде и упал. Работники аэропорта помогли ему подняться и вызвали скорую помощь. Сначала мужчину посадили на его место в самолете, так как на улице было холодно, из-за чего вылет задержали. В итоге пассажира доставили в здравпункт аэропорта, наложили шину и госпитализировали. Там врачи диагностировали закрытый перелом, мужчину экстренно прооперировали. Из Петербурга в Омск он улетел только 5 апреля. Как следует из материалов дела, нога у мужчины болела еще несколько месяцев, он ходил с костылем.