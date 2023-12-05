Падение у трапа в Пулково закончилось для пассажира операцией. С аэропорта взыскали почти полмиллиона

С аэропорта Пулково взыскали компенсацию морального вреда в пользу жителя Омска, который поскользнулся на взлетно-посадочной полосе из-за гололеда. О покрытии иска «Фонтанке» сообщили судебные приставы Московского района Петербурга во вторник, 5 декабря.
Дело рассматривалось в Куйбышевском районном суде Омска. Истцом выступил пассажир рейса Петербург — Омск, а ответчиками — авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и оператор Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Как пояснил истец, 28 марта 2022 года он должен был улететь из Петербурга домой, в Омск. Однако на выходе из автобуса, который довозил пассажиров до самолета, мужчина поскользнулся на гололеде и упал. Работники аэропорта помогли ему подняться и вызвали скорую помощь. Сначала мужчину посадили на его место в самолете, так как на улице было холодно, из-за чего вылет задержали. В итоге пассажира доставили в здравпункт аэропорта, наложили шину и госпитализировали. Там врачи диагностировали закрытый перелом, мужчину экстренно прооперировали. Из Петербурга в Омск он улетел только 5 апреля. Как следует из материалов дела, нога у мужчины болела еще несколько месяцев, он ходил с костылем.
Омич потребовал взыскать миллион рублей компенсации морального вреда и еще более 20 тысяч за расходы на лечение. Куйбышевский районный суд Омска назначил оператора аэропорта Пулково единственным ответчиком, так как, по данным суда, именно на эту организацию возложена обязанность по обслуживанию пассажиров на перроне при посадке на самолет.
В итоге с Пулково взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и около 2 тысяч рублей за расходы на лечение. Организация обжаловала решение, но суд оставил его без изменений. После этого, как уточняют приставы Московского района, аэропорт самостоятельно и добровольно оплатил иск.
Ранее президент РФ подписал указ о создании ООО «Холдинг Воздушные Ворота Северной Столицы» для управления аэропортом Пулково. Таким образом, 100% долей кипрской компании «Талита трейдинг лимитед» в уставном капитале ООО «ВВСС», которое с 2010 года управляет Пулково, должно быть передано новому холдингу.