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    Три человека узнали в бывшем сотруднике Софийской овощебазы своего насильника

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    Три дополнительных эпизода появились в деле 50-летнего бывшего контролера-охранника ЗАО «Нарт», обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 5 декабря.

    По данным следствия, осенью 2017 года мужчина, находясь в Кронштадте, где зарегистрирован, совершил половой акт с юношей, которому на тот момент было 15 лет. Весной 2018 года там же фигурант изнасиловал 11-летнего мальчика. Подозреваемый воспользовался тем, что его жертва уснула. Весной 2023 года охранник овощебазы обратил внимание на 14-летнюю девочку, которую трогал за интимные места против ее воли. Место действия все то же — Кронштадт.

    По всем эпизодам следственные органы возбудили уголовные дела. Мужчина, напомним, находится под стражей. В ходе обысков у него дома нашли оружие и даже ржавый БТР. Коллеги по овощебазе не замечали ничего странного за фигурантом дела в течение всех 15 лет.

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