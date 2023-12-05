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    Над Азовским морем и Крымом нейтрализованы более 40 БПЛА

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    Минобороны РФ утром 5 декабря дважды за 40 минут отчиталось о пресечении атак беспилотников на юге России.

    В сообщении от 6:09 говорится, что над акваторией Азовского моря и территорией Крыма дежурные средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата и перехватили 13. В 6:46 вышло новое сообщение: около 6:00 мск система ПВО уничтожила четыре и перехватила два БПЛА над акваторией Азовского моря.

    Телеграм-канал Крымского моста в 3:25 проинформировал о временном перекрытии движения по мосту.

    «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечалось в сообщении.

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    Комментарии 7

    Гость05 Дек 2023 в 08:15
    Очередное вранье от мо
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