Туман и гололедица. Погода в Петербурге не благоволит водителям

Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает об ухудшении погоды. Оно больше касается водителей, но и пешеходам на городских улицах не стоит расслабляться.



Как сообщают в ведомстве со ссылкой на синоптиков, 5 декабря в Петербурге местами ожидается туман. Видимость будет примерно 500 метров, а кое-где и меньше.

Для тех, кому не нужно садиться за руль, есть другое, привычное для зимы предупреждение. «На дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе Северо-Западного гидрометцентра.