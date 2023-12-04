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    Туман и гололедица. Погода в Петербурге не благоволит водителям

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    Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает об ухудшении погоды. Оно больше касается водителей, но и пешеходам на городских улицах не стоит расслабляться.

    Как сообщают в ведомстве со ссылкой на синоптиков, 5 декабря в Петербурге местами ожидается туман. Видимость будет примерно 500 метров, а кое-где и меньше.

    Для тех, кому не нужно садиться за руль, есть другое, привычное для зимы предупреждение. «На дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе Северо-Западного гидрометцентра.

    Ночью температура в городе опустится до -8… -10 градусов, окрестности подморозит до -13 °C. Днем ждут 6–8 градусов ниже нуля и небольшой снег.

    Как сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, со среды в атмосфере Петербурга расположится антициклон, который сведет вероятность осадков к минимуму, зато мороз будет крепчать.

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