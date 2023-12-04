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    На Потёмкинской улице заменили более пяти метров ненадежного трубопровода

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    Специалисты завершили ремонт трубопровода в Центральном районе Петербурга, из-за дефекта которого Потемкинская улица утром 4 декабря превратилась в баню.

    Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы у дома 3 по Потемкинской завершили в 20:45, заменив более пяти метров ненадежного трубопровода.

    В настоящий момент идёт заполнение нового подключённого участка теплоносителем и перевод потребителей в штатный режим подачи отопления и ГВС.

    Напоминаем, в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность важно немедленно покинуть это место. Проход и проезд по затопленным улицам очень опасен.

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