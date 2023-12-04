На Потёмкинской улице заменили более пяти метров ненадежного трубопровода

Специалисты завершили ремонт трубопровода в Центральном районе Петербурга, из-за дефекта которого Потемкинская улица утром 4 декабря превратилась в баню.



Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы у дома 3 по Потемкинской завершили в 20:45, заменив более пяти метров ненадежного трубопровода.



В настоящий момент идёт заполнение нового подключённого участка теплоносителем и перевод потребителей в штатный режим подачи отопления и ГВС.



Напоминаем, в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность важно немедленно покинуть это место. Проход и проезд по затопленным улицам очень опасен.

