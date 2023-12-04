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    Потёмкинская улица превратилась в огромную баню

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    Движение транспорта ограничено из-за коммунальной аварии в Центральном районе Петербурга утром 4 декабря. Очевидцы показывают фотографии «тумана»: видимость снижена из-за парения.

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    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 7:20 после поступившего сообщения специалисты компании приступили к устранению дефекта на сетях у дома 3 по Потёмкинской улице. На период проведения работ (до 21 часа) горячее водоснабжение обеспечивается в полном объеме, отопление — по резервной схеме.

    «Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отмечают в «Теплосети».

    Напоминаем, в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность важно немедленно покинуть это место. Проход и проезд по затопленным улицам очень опасен.

    Фото: Мария / ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб

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