Под Петербургом стреляли в дом федерального судьи

Заключением под стражу рискует обернуться стрельба на дачном участке для 54-летнего водителя жилкомсервиса в Лодейнопольском районе Ленобласти. Он палил под боком у судьи, пишет 47news 4 декабря.



Беспокойной в деревне Заостровье выдалась суббота. Полицейские приехали на сообщение о стрельбе и задержали 54-летнего мужчину с гладкоствольной двустволкой. Он, по данным полицейского главка, в пятом часу вечера был подшофе и со своего участка палил в сторону ближайшего дома.