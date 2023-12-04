    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, зап

    761мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.67eur98.58

    Под Петербургом стреляли в дом федерального судьи

    3034
    11 комментариев

    Заключением под стражу рискует обернуться стрельба на дачном участке для 54-летнего водителя жилкомсервиса в Лодейнопольском районе Ленобласти. Он палил под боком у судьи, пишет 47news 4 декабря.

    Беспокойной в деревне Заостровье выдалась суббота. Полицейские приехали на сообщение о стрельбе и задержали 54-летнего мужчину с гладкоствольной двустволкой. Он, по данным полицейского главка, в пятом часу вечера был подшофе и со своего участка палил в сторону ближайшего дома.

    Соседом оказался 42-летний председатель Лодейнопольского городского суда, назначенный президентским указом от 13 июня. В судебной системе он больше 13 лет, раньше судил в Выборге.

    Задержанный тоже не совсем чужд законности. Его жена — бывшая сотрудница полиции. Изданию она коротко ответила, что стрельбу не застала и ничего не знает.

    Мужчина получил уголовное дело о хулиганстве. В его доме нашли 58 патронов, их и ружье изъяли. 5 декабря для него намерены просить стражу, рассматривать вопрос о мере будет тот же суд, где председательствует сосед.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    Гость04 Дек 2023 в 23:04
    Жаль...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close