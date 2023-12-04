Под Петербургом стреляли в дом федерального судьи

Заключением под стражу рискует обернуться стрельба на дачном участке для
Беспокойной в деревне Заостровье выдалась суббота. Полицейские приехали на сообщение о стрельбе и задержали
Соседом оказался
Задержанный тоже не совсем чужд законности. Его жена — бывшая сотрудница полиции. Изданию она коротко ответила, что стрельбу не застала и ничего не знает.
Мужчина получил уголовное дело о хулиганстве. В его доме нашли 58 патронов, их и ружье изъяли. 5 декабря для него намерены просить стражу, рассматривать вопрос о мере будет тот же суд, где председательствует сосед.