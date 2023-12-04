Путин заявил, что международные институты в сфере прав человека участвуют в «позорном конкурсе русофобов»

Президент РФ Владимир Путин обвинил в русофобии международные структуры в сфере прав человека. Об этом он сказал 4 декабря на встрече с членами президентского Совета по правам человека.



Он напомнил о беспомощности и прямом игнорировании со стороны этих организаций «вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса».

«В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», — отметил Путин.