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    Путин заявил, что международные институты в сфере прав человека участвуют в «позорном конкурсе русофобов»

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    Президент РФ Владимир Путин обвинил в русофобии международные структуры в сфере прав человека. Об этом он сказал 4 декабря на встрече с членами президентского Совета по правам человека.

    Он напомнил о беспомощности и прямом игнорировании со стороны этих организаций «вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса».

    «В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», — отметил Путин.

    Президент РФ отметил, что 10 декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. Однако, по его словам, этот юбилей отмечается в сложной ситуации, когда продолжается «процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека», а ее институты контролируются Западом и «демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность».

    Тем не менее, добавил Путин, хотя Россия и вышла из состава ряда правозащитных международных организаций, однако это не означает, что страна отказывается от принципов, заложенных в декларации прав человека. Москва готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами и находить решения «для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека».

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