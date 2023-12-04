Путин заявил, что международные институты в сфере прав человека участвуют в «позорном конкурсе русофобов»

Президент РФ Владимир Путин обвинил в русофобии международные структуры в сфере прав человека. Об этом он сказал 4 декабря на встрече с членами президентского Совета по правам человека.
Он напомнил о беспомощности и прямом игнорировании со стороны этих организаций «вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса».
«В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», — отметил Путин.
Президент РФ отметил, что 10 декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. Однако, по его словам, этот юбилей отмечается в сложной ситуации, когда продолжается «процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека», а ее институты контролируются Западом и «демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность».
Тем не менее, добавил Путин, хотя Россия и вышла из состава ряда правозащитных международных организаций, однако это не означает, что страна отказывается от принципов, заложенных в декларации прав человека. Москва готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами и находить решения «для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека».