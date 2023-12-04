И 1 января тоже. Ленинградский зоопарк рассказал о работе зимой

Снег, морозы и даже 1 января не скажутся на работе Ленинградского зоопарка. В зверинце успокоили горожан, планирующих программу на новогодние праздники, — прийти полюбоваться на животных можно «круглый год в любую погоду».



«Да, даже зимой в самый морозный день. И 1 января тоже. Обязательно загляните к нам в новогодние праздники», — сообщили в телеграм-канале зоопарка.

Специалисты заверили, что все питомцы, которых можно было наблюдать летом, точно так же будут радовать всех своим присутствием и в холодный сезон.

Теплолюбивые обитатели с середины осени переезжают в крытые павильоны. На парковой территории остаются те животные, которые спокойно переносят зиму. Среди последних — белый медведь, северные олени, лоси, манулы, зайцы, амурский тигр, волки.