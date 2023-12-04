Матвиенко призвала «убрать лобби» и скорее ввести акцизы на медицинский спирт в России

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что 40% медицинского спирта сейчас может уходить на производство нелегального алкоголя. Чтобы этому противостоять, она призвала как можно скорее «преодолеть лобби» и внести на рассмотрение Госдумы законопроект об акцизах на медицинский спирт, который уже разработан.
По словам Матвиенко, соответствующий законопроект разработал Минфин, пишет 4 декабря РИА «Новости». Он предполагает облагать акцизом весь медицинский спирт, как это делается с обычным, но ввести механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтической продукции. К вопросу также подключился Минздрав РФ, «но решения до сих пор нет», отметила спикер Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями.
Продвижению законопроекта мешают лоббисты производителей неучтенного медицинского спирта, считает Матвиенко. «Значит, лобби сильнее власти в стране? Я по-другому ничем это не могу объяснить. Уберите это лобби и давайте доведем эту тему до конца», — цитирует ее ТАСС. Матвиенко выразила надежду, что инициативу внесут в Госдуму в ближайшее время.
В начале ноября ФСБ России провела обыски у крупных производителей медицинского спирта. РБК сообщал, что ведомство вместе с налоговой службой выявили две схемы нелегального оборота этилового, медицинского и пищевого спирта. «Вот они, факты, изложены — мошеннические схемы, 40% медицинского спирта в России может идти на производство алкогольных напитков и так далее», — сказала Матвиенко, напомнив про обыски. По ее словам, без принятия закона проблему с нелегальным алкоголем и множеством отравлений им до конца решить не удастся. Она также обратилась к зампреду правительства РФ Дмитрию Григоренко с просьбой ускорить процесс.