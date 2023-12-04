Матвиенко призвала «убрать лобби» и скорее ввести акцизы на медицинский спирт в России

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что 40% медицинского спирта сейчас может уходить на производство нелегального алкоголя. Чтобы этому противостоять, она призвала как можно скорее «преодолеть лобби» и внести на рассмотрение Госдумы законопроект об акцизах на медицинский спирт, который уже разработан.



По словам Матвиенко, соответствующий законопроект разработал Минфин, пишет 4 декабря РИА «Новости». Он предполагает облагать акцизом весь медицинский спирт, как это делается с обычным, но ввести механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтической продукции. К вопросу также подключился Минздрав РФ, «но решения до сих пор нет», отметила спикер Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями.