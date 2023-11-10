ФСБ проверяет производителей медицинского спирта. В Петербурге тоже

Федеральная служба безопасности провела обыски и выемку документации у крупных производителей медицинского спирта. Об этом 10 ноября сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, ФСБ пришла в компании «Брынцалов — А», основанной экс-кандидатом в президенты Владимиром Брынцаловым, АО «Флора Кавказа» и в петербургский «Росбио». Кроме того, проверяют и основных оптовиков, которые покупают медицинский и пищевой спирт и реализуют его нелегально.
Источник утверждает, что проверка позволит установить степень вовлеченности производителей в незаконные схемы.
Ранее РБК сообщало, что ФСБ вместе с налоговой службой выявили две схемы нелегального оборота этилового, медицинского и пищевого спирта без акциза. Одна схема связана с закупками спирта в промышленных объемах, а вторая — с его использованием для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. Анализ показал, что за три года почти половина легально произведенного медицинского спирта выводится в теневой рынок.
Ранее полиция Петербурга проводила масштабную проверку заведений и магазинов, торгующих алкоголем. По итогам выявили и нарушения, и контрафакт.