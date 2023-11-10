ФСБ проверяет производителей медицинского спирта. В Петербурге тоже

Федеральная служба безопасности провела обыски и выемку документации у крупных производителей медицинского спирта. Об этом 10 ноября сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



По данным издания, ФСБ пришла в компании «Брынцалов — А», основанной экс-кандидатом в президенты Владимиром Брынцаловым, АО «Флора Кавказа» и в петербургский «Росбио». Кроме того, проверяют и основных оптовиков, которые покупают медицинский и пищевой спирт и реализуют его нелегально.

Источник утверждает, что проверка позволит установить степень вовлеченности производителей в незаконные схемы.