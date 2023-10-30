Тысяча изъятых литров и масса нарушений. Полиция проверила, как в Петербурге торгуют алкоголем

Полиция Петербурга и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели масштабную проверку заведений и магазинов, торгующих алкоголем. По итогам выявили и нарушения, и контрафакт. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 октября.
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Проверка коснулась точек розничной торговли, ресторанов и кафе. Так, в Невском районе стражи порядка проверили 5 ресторанов, в которых нашли различные нарушения, в том числе в реализации алкоголя. Параллельно сотрудники проверили десятки магазинов в семи районах Петербурга. В половине из них выявили нарушение порядка оборота алкогольной продукции.
По итогам проверки правоохранители изъяли около 1000 литров спиртного, из которых 360 литров — с признаками контрафакта.
Продавцы привлечены к административной ответственности. Меры будут приняты и в отношении предпринимателей, заявили в полиции.
Ранее цех по производству суррогатного алкоголя накрыли в Ломоносовском районе Ленобласти. Спирт разливали на птицефабрике.