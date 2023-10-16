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    Выпить, закусить. Иностранцы гнали алкоголь на птицефабрике в Ленобласти

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    9 комментариев

    Цех по производству суррогатного алкоголя накрыли в Ломоносовском районе Ленобласти. Спирт разливали на птицефабрике. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 октября.

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    Кустарный цех находился на территории птицефабрики в Кипенском сельском поселении. Алкоголь производили в полуподвальном помещении. После обыска и досмотра двух грузовиков полицейские изъяли около 75 тонн суррогата, часть из которого уже была разлита по бутылкам с этикетками отечественных брендов водки. Там же правоохранители нашли поддельные акцизные марки.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Выяснилось, что производство организовали двое мигрантов 21 и 45 лет. Сейчас они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.

    Ранее Верховный суд России впервые признал смерть от отравления суррогатным алкоголем страховым случаем.

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    Суррогатный алкогольПолиция
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    Комментарии 9

    Гость16 Окт 2023 в 12:06
    какое-то deja vu
    на птицефабрике в Русско-Высоцком уже накрывали такое е производство палёнки пару лет назад, здесь же и была новость
    +0−0
    chip116 Окт 2023 в 12:04
    Миграны рабсилой были, а хозяева выходцы одной из кавказских диаспор, к бабке не ходи!
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 11:30
    Полицаи затаварились к ноябрьским выходным.
    +0−1
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