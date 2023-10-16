Выпить, закусить. Иностранцы гнали алкоголь на птицефабрике в Ленобласти

Цех по производству суррогатного алкоголя накрыли в Ломоносовском районе Ленобласти. Спирт разливали на птицефабрике. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 октября.
Кустарный цех находился на территории птицефабрики в Кипенском сельском поселении. Алкоголь производили в полуподвальном помещении. После обыска и досмотра двух грузовиков полицейские изъяли около 75 тонн суррогата, часть из которого уже была разлита по бутылкам с этикетками отечественных брендов водки. Там же правоохранители нашли поддельные акцизные марки.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Выяснилось, что производство организовали двое мигрантов 21 и 45 лет. Сейчас они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Верховный суд России впервые признал смерть от отравления суррогатным алкоголем страховым случаем.