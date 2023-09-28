Верховный суд РФ признал смерть от отравления метанолом несчастным случаем

Смерть от отравления суррогатным алкоголем впервые признал страховым случаем Верховный суд РФ. Прецедентом стал случай жителя Оренбурга, который летом 2021 года взял ипотеку и застраховался от несчастных случаев и болезней, пишет 28 сентября РИА Новости.
Как установило следствие, мужчина приобрел «спиртосодержащий продукт, разлитый в пластиковую тару, не имеющую маркировки и этикеток» и умер после распития. Эксперты нашли в жидкости метанол. В отношении продавца возбудили уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
Сумма задолженности по ипотеке превышала 2 миллиона рублей, но страховая компания отказала вдове в возмещении, указав на исключения в договоре. Со страховщиками согласились суды трех инстанций, постановившие, что мужчина выпил суррогат добровольно.
Однако Верховный суд с ними не согласился и подчеркнул, что мужчина купил разрешенный к продаже продукт, а не добровольно употреблял именно токсические вещества, так что произошедшее является несчастным случаем.