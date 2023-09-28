Верховный суд РФ признал смерть от отравления метанолом несчастным случаем

Смерть от отравления суррогатным алкоголем впервые признал страховым случаем Верховный суд РФ. Прецедентом стал случай жителя Оренбурга, который летом 2021 года взял ипотеку и застраховался от несчастных случаев и болезней, пишет 28 сентября РИА Новости.



Как установило следствие, мужчина приобрел «спиртосодержащий продукт, разлитый в пластиковую тару, не имеющую маркировки и этикеток» и умер после распития. Эксперты нашли в жидкости метанол. В отношении продавца возбудили уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

