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    Верховный суд РФ признал смерть от отравления метанолом несчастным случаем

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    5 комментариев

    Смерть от отравления суррогатным алкоголем впервые признал страховым случаем Верховный суд РФ. Прецедентом стал случай жителя Оренбурга, который летом 2021 года взял ипотеку и застраховался от несчастных случаев и болезней, пишет 28 сентября РИА Новости.

    Как установило следствие, мужчина приобрел «спиртосодержащий продукт, разлитый в пластиковую тару, не имеющую маркировки и этикеток» и умер после распития. Эксперты нашли в жидкости метанол. В отношении продавца возбудили уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

    Сумма задолженности по ипотеке превышала 2 миллиона рублей, но страховая компания отказала вдове в возмещении, указав на исключения в договоре. Со страховщиками согласились суды трех инстанций, постановившие, что мужчина выпил суррогат добровольно.

    Однако Верховный суд с ними не согласился и подчеркнул, что мужчина купил разрешенный к продаже продукт, а не добровольно употреблял именно токсические вещества, так что произошедшее является несчастным случаем.

    ВС РФ отправил дело на пересмотр.

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    Комментарии 5

    26184725128 Сен 2023 в 18:58
    А спирт у нас теперь не считается токсическим веществом?
    А если бы мужик просто обычной водяры перепил - тоже страховой случай?

    Выпил какую-то "спиртосодержащую бурду в пластиковой посуде не имеющей надписей и этикеток" - это в какой стране такое называется "разрешённый к продаже продукт"?
    +0−0
    ProstoZloy28 Сен 2023 в 18:58
    А мог бы признать и террористическим актом, осуществленным группой лиц, по предварительному сговору...
    Ах, да, забыл - "нельзя кошмарить бизнес!"
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:55
    Что такое "смерть отравления" в заголовке?
    +0−0
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