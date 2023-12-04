«Молитесь Богу — от него победа!» Волонтеры сшили штандарт для Путина с суворовской цитатой

На церемонии вручения премии «Волонтер года» в Москве 4 декабря номинанты представили «суворовский» штандарт для Владимира Путина.

Его сшили участницы некоммерческого проекта «Золотые руки ангела». Они получили премию в номинации «НКО». 15 тысяч женщин из разных регионов России делают компактные носилки для эвакуации с передовой раненых бойцов в зоне СВО.



На полотнище, которое сшили для Путина, изображен Александр Суворов и надпись «Молитесь Богу — от него победа!».



«Мы вкладываем такие иконки Суворова в наши носилки с самого начала СВО, потому что это символ величия и непобедимости России — полководец, который не проиграл ни одной битвы», — объяснила одна из создательниц штандарта. Организаторы пообещали передать флаг президенту России.