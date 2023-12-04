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    «Молитесь Богу — от него победа!» Волонтеры сшили штандарт для Путина с суворовской цитатой

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    На церемонии вручения премии «Волонтер года» в Москве 4 декабря номинанты представили «суворовский» штандарт для Владимира Путина.

    Его сшили участницы некоммерческого проекта «Золотые руки ангела». Они получили премию в номинации «НКО». 15 тысяч женщин из разных регионов России делают компактные носилки для эвакуации с передовой раненых бойцов в зоне СВО.

    На полотнище, которое сшили для Путина, изображен Александр Суворов и надпись «Молитесь Богу — от него победа!».

    «Мы вкладываем такие иконки Суворова в наши носилки с самого начала СВО, потому что это символ величия и непобедимости России — полководец, который не проиграл ни одной битвы», — объяснила одна из создательниц штандарта. Организаторы пообещали передать флаг президенту России.

    Церемония вручения международной премии «Мы вместе» / Комсомольская правда / YouTube

    Напомним, Путин днем в понедельник приехал на международную выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Премия «Волонтер года» — часть программы форума «Мы вместе».

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    Путин
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    Комментарии 27

    Гость04 Дек 2023 в 18:00
    Дикость! Мрак! Болото!
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