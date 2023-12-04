Пресмыкающиеся и не только. 18% россиян держат в квартирах экзотических животных

Около 18% россиян держат в квартирах экзотических домашних животных, а 32% держали раньше.Таковы данные опроса «Страны девелопмент» среди 500 покупателей и потенциальных клиентов.



43% опрошенных рассказали, что хозяева экзотических питомцев есть среди их знакомых, соседей или друзей. Самыми популярными необычными животными в квартирах оказались ящерицы, змеи, вараны, лягушки или жабы, а также шиншиллы, бурундуки, кролики, хорьки. А кто-то даже держит воронов или летучих мышей.



Результаты опроса также показали, что из более привычных домашних животных 30% семей держат кошек и 24% — собак, по 10% держат рыбок и попугаев, у 8% есть хомяки и морские свинки

