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    Школьники из Петербурга стали призерами Китайской национальной олимпиады

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    3 комментария

    Ученики Президентского физико-математического лицея №239 Петербурга завоевали золотую и серебряные медали в Китайской национальной олимпиаде по математике. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 4 декабря.

    Соревнование проходило в Ухане. Помимо россиян, в олимпиаде участвовали сборные Китая, Сингапура, Макао и Гонконга.

    Так, петербургский школьник Илья Згонник стал обладателем золотой медали, его товарищи Федор Никитин, Михаил Югов и Егор Сапрунов получили серебряные медали. Молодые люди также являются кандидатами в команду на международную олимпиаду по математике, которая пройдет в Великобритании в июле 2024 года.

    Напомним, летом этого года школьники из того же лицея завоевали золото на Международной олимпиаде по математике. Задания охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

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    Комментарии 3

    Гость04 Дек 2023 в 15:36
    МОЛОДЦЫ!!!
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