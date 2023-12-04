Школьники из Петербурга стали призерами Китайской национальной олимпиады

Ученики Президентского физико-математического лицея №239 Петербурга завоевали золотую и серебряные медали в Китайской национальной олимпиаде по математике. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 4 декабря.
Соревнование проходило в Ухане. Помимо россиян, в олимпиаде участвовали сборные Китая, Сингапура, Макао и Гонконга.
Так, петербургский школьник Илья Згонник стал обладателем золотой медали, его товарищи Федор Никитин, Михаил Югов и Егор Сапрунов получили серебряные медали. Молодые люди также являются кандидатами в команду на международную олимпиаду по математике, которая пройдет в Великобритании в июле 2024 года.
Напомним, летом этого года школьники из того же лицея завоевали золото на Международной олимпиаде по математике. Задания охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.