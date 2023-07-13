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    Петербургские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по математике

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    5 комментариев

    Старшеклассники из Петербурга завоевали четыре награды на Международной олимпиаде по математике. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

    Ученики Президентского физматлицея № 239 Алиса Волкова, Роман Кузнецов и Эльдар Хисамутдинов получили золото. А Павел Прозоров из лицея № 533 стал обладателем серебряной медали.

    Также золотые медали выиграли россияне Александр Гнусов из Кировского физико-математического лицея и Ратибор Коптилин из Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.

    Олимпиада проходила в японском городе Чибо, российские школьники принимали участие в ней дистанционно, уточняют в Минпросвещения. Задания охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

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    Комментарии 5

    Гость13 Июл 2023 в 16:15
    ВСЕ молодцы!
    +0−0
    Гость13 Июл 2023 в 15:58
    Эльдарчик молодец!
    +0−0
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