Петербургские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по математике

Старшеклассники из Петербурга завоевали четыре награды на Международной олимпиаде по математике. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.



Ученики Президентского физматлицея № 239 Алиса Волкова, Роман Кузнецов и Эльдар Хисамутдинов получили золото. А Павел Прозоров из лицея № 533 стал обладателем серебряной медали.



Также золотые медали выиграли россияне Александр Гнусов из Кировского физико-математического лицея и Ратибор Коптилин из Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.

