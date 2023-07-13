Петербургские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по математике

Старшеклассники из Петербурга завоевали четыре награды на Международной олимпиаде по математике. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.
Ученики Президентского физматлицея № 239 Алиса Волкова, Роман Кузнецов и Эльдар Хисамутдинов получили золото. А Павел Прозоров из лицея № 533 стал обладателем серебряной медали.
Также золотые медали выиграли россияне Александр Гнусов из Кировского физико-математического лицея и Ратибор Коптилин из Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.
Олимпиада проходила в японском городе Чибо, российские школьники принимали участие в ней дистанционно, уточняют в Минпросвещения. Задания охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.