В Эрмитаже установили «Елку мира» с авторскими игрушками. Посмотрите, какие они

В Большом атриуме Главного Штаба Государственного Эрмитажа 3 декабря торжественно открыли «Елку мира». Этой традиции — второй год. На праздничную ель попадают игрушки-победительницы конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа», который проводится с 2017 года музеем и технопарком «Айра».



Игрушки — ручной работы, лучшие из трех тысяч присланных за годы проведения конкурса каждый раз выбирало жюри. Работает оно и в этом году: прием игрушек завершился 1 декабря. Тема этого года — «Люблю тебя, Петра творенье…».



Работы-финалистки этого года можно будет посмотреть на новогодних елях в фойе Эрмитажного театра. Ну а в будущем, через годы, возможно, встретить уже и на этой елке в Главном Штабе для игрушек-победителей прошлых лет.

