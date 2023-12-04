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    Музеи

    В Эрмитаже установили «Елку мира» с авторскими игрушками. Посмотрите, какие они

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    В Большом атриуме Главного Штаба Государственного Эрмитажа 3 декабря торжественно открыли «Елку мира». Этой традиции — второй год. На праздничную ель попадают игрушки-победительницы конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа», который проводится с 2017 года музеем и технопарком «Айра».

    Игрушки — ручной работы, лучшие из трех тысяч присланных за годы проведения конкурса каждый раз выбирало жюри. Работает оно и в этом году: прием игрушек завершился 1 декабря. Тема этого года — «Люблю тебя, Петра творенье…».

    Работы-финалистки этого года можно будет посмотреть на новогодних елях в фойе Эрмитажного театра. Ну а в будущем, через годы, возможно, встретить уже и на этой елке в Главном Штабе для игрушек-победителей прошлых лет.

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    По случаю установки «Елки мира» в музее прошел торжественный вечер. Дети и взрослые — представители иностранных государств в Санкт-Петербурге, сотрудники дипломатического корпуса, могли принять участие в мастер-классе по изготовлению елочных игрушек. Опытные декораторы предлагали на выбор делать либо съедобные пряничные «Сани Деда Мороза», либо игрушечного «Новогоднего ангела» из дерева, проволоки, ниток и ткани.

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    «Елка мира» простоит в Большом атриуме Главного Штаба до конца новогодних праздников.

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    ЭрмитажНовый годНовогодние украшенияЕлочные игрушки
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    Комментарии 2

    Гость04 Дек 2023 в 01:00
    сюр какой-то.
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