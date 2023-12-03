«Зенит» уступил «Локомотиву» в заснеженной Москве

«Зенит» проиграл «Локомотиву» 1:3 на столичной «РЖД Арене».
Игра у петербуржцев не задалась с самого начала. На
На
В турнирной таблице «Зенит» сейчас занимает вторую строчку. На первом месте — Краснодар.
Напомним, перед матчем
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«Зенит» проиграл «Локомотиву» 1:3 на столичной «РЖД Арене».
Игра у петербуржцев не задалась с самого начала. На
На
В турнирной таблице «Зенит» сейчас занимает вторую строчку. На первом месте — Краснодар.
Напомним, перед матчем
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