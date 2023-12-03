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    «Зенит» уступил «Локомотиву» в заснеженной Москве

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    «Зенит» проиграл «Локомотиву» 1:3 на столичной «РЖД Арене».

    Игра у петербуржцев не задалась с самого начала. На 8-й минуте Михаил Кержаков отбил мяч в свои ворота. На 41-й минуте счет сравнял Маттео Кассьерра.

    На 59-й минуте Михаил Глушенков снова вывел «Локомотив» вперед. Победу закрепил в конце второго тайма Наир Тикнизян — на 88-й минуте он забил в ворота «Зенита» третий мяч.

    В турнирной таблице «Зенит» сейчас занимает вторую строчку. На первом месте — Краснодар.

    Напомним, перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» поле «РЖД Арены» завалило 10-сантиметровым слоем снега. Но вопрос об отмене матча даже не обсуждался — поле было укрыто специальным полотном, которое сняли перед началом игры без повреждения травяного покрытия.

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    Комментарии 19

    VKuser5462861803 Дек 2023 в 20:55
    УРА!
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