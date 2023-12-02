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    Потушен пожар в Химическом переулке, где пострадали двое

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    Серьезный пожар в Кировском районе Петербурга ликвидирован, сообщает 1 декабря региональный главк МЧС.

    Напомним, в 18:55 мск в пятницу поступило сообщение о пожаре по адресу: Химический пер., д. 1, корп.1. В производственном здании размером 30х50 метров пламя охватило 250 квадратных метров.

    «Фонтанка» писала, что в 19:11 мск возгоранию был присвоен дополнительный номер 1-бис. В тушении принимают участие 25 спасателей при поддержке семи единиц техники.

    В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что при пожаре в Кировском районе города пострадали два человека. Как сообщают спасатели, пострадавшие госпитализированы.

    В 20:36 пожар был локализован, дан отказ дополнительному номеру 1-БИС.

    В 23:40 пожар ликвидирован.

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