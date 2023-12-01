Пожар в Химическом переулке тушат 25 спасателей. Возгоранию присвоили номер 1-бис

Серьезный пожар тушат в Кировском районе Петербурга. 25 спасателей при поддержке семи единиц техники борются с огнем в Химическом переулке, сообщает региональное управление МЧС вечером 1 декабря. В первом корпусе дома номер 1 пламя охватило огнем промышленное здание.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Как сообщают спасатели, сигнал о возгорании поступил в 18:55 мск. Происходит горение в здании размером 30х50 метров.
В 19:11 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Сведения о пострадавших уточняются.