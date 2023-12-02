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    Эта задачка рассорила учителей, школьников и родителей: сколько углов у полукруга

    Мы поговорили с математиком, чтобы узнать правильный ответ

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    10 комментариев
    С задачей для школьников не справились многие взрослые
    С задачей для школьников не справились многие взрослыеВиталий Калистратов / Городские порталы
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    Оказывается, школьные задачи могут застать врасплох даже взрослых людей. Недавно в интернете завирусился непростой вопрос — сколько углов у полукруга. Пользователи в интернете так и не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос. Поэтому мы решили разобраться сами вместе с учителем математики. А вы знаете правильный ответ?

    С чего всё началось

    Спор о количестве углов у полукруга начался после того, как ирландский журналист Марк Тай опубликовал в «Твиттере» фотографию школьной задачки, которую решал его сын. Рядом с нарисованным полукругом нужно было вписать ответ в строчку «У полукруга _ углов». Ребенок ответил, что у фигуры два угла. Учитель исправил решение, написав, что углов на самом деле ноль.

    Детская задачка разделила интернет на два лагеря
    Детская задачка разделила интернет на два лагеряMark Tighe / X.com
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    После этого в комментариях люди начали выяснять, сколько все-таки углов у полукруга. Половина пользователей посчитала, что учитель прав, ведь угол образуется только при пересечении двух прямых линий. Другие комментаторы встали на сторону ребенка, заявив, что полукруг имеет два угла там, где полуокружность встречается с диаметром.

    Позже Марк Тай опубликовал скриншот, на котором показал опрос учителей по этому вопросу. 69% опрошенных педагогов заявили, что у полукруга нет углов, 31% — что у него два угла.

    Мы решили разобраться в вопросе, но перед тем, как рассказывать, какой ответ мы получили от учителя, хотим спросить у вас — как считаете, сколько углов у полукруга?

    Решение задачи от математика

    Для того чтобы понять, есть ли углы у полукруга, надо разобраться с тем, что такое угол. С определением нам помогла учитель математики высшей категории школы «Гелиос» Людмила Марнова.

    Определение угла от учителя математики
    Определение угла от учителя математикиВиталий Калистратов / Городские порталы
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    В свою очередь, дуга называется полуокружностью, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром.

    — По определению полуокружность не имеет угла как элемента, — заявила Людмила Марнова. — Но мы можем построить в ней различные углы.

    Так, в полукруге можно построить центральный, развернутый и вписанный углы.

    Не все из перечисленных углов являются частью полукруга
    Не все из перечисленных углов являются частью полукругаВиталий Калистратов / Городские порталы
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    Однако центральный и вписанный углы не являются элементами окружности. Выходит, что единственный угол, который есть в полукруге, — это развернутый угол AOB.

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    Эта задачка рассорила учителей, школьников и родителей: сколько углов у полукруга

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    С задачей для школьников не справились многие взрослые
    С задачей для школьников не справились многие взрослыеВиталий Калистратов / Городские порталы
    Детская задачка разделила интернет на два лагеря
    Детская задачка разделила интернет на два лагеряMark Tighe / X.com
    Определение угла от учителя математики
    Определение угла от учителя математикиВиталий Калистратов / Городские порталы
    Не все из перечисленных углов являются частью полукруга
    Не все из перечисленных углов являются частью полукругаВиталий Калистратов / Городские порталы

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