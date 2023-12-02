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    Следим за кошками и наблюдаем за облаками: как по декабрьским приметам определить погоду на весь год

    Узнаем, что нас ждет в первый месяц зимы

    2003
    4 комментария
    В Новосибирске возможны аномальные холода
    В Новосибирске возможны аномальные холодаФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Зима наступила. Наши коллеги из Новосибирска изучили народные приметы декабря, чтобы определить погоду сразу на остаток года, а также на январь и февраль. Читайте, в какие даты и на какие явления стоит обратить внимание.

    1 декабря

    День памяти мучеников Платона и Романа. Согласно народным приметам, по этому дню судят, какой будет зима. Поэтому, если день выдастся морозным, то и от следующих трех месяцев не стоит ждать тепла. При этом солнечный день предупреждает о ранней весне.

    Еще одна примета — если в декабре шубы зайцев еще полностью не сменили цвет на белый, то зима будет мягкой и с оттепелями. Где мы возьмем зайцев посреди города — вот вопрос. Будем практиковаться на лисах?

    2 декабря

    День Авдия Радетеля. Считается, что ясный день предвещает скорое наступление морозов, а облачность, наоборот, потепление. Метель 2 декабря, согласно поверьям, предупреждает о затяжной зиме и холодной весне.

    4 декабря

    В этот день отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря возможно установление постоянного снежного покрова. Обильный снегопад предупреждает о морозной зиме, сильный мороз — о том, что грядущее лето будет жарким и сухим.

    6 декабря

    В эту дату отмечают Митрофанов день. Облачная погода предвещает сильную метель и похолодание.

    7 декабря

    День Катерины Санницы, название происходит от имени святой великомученицы Екатерины Александрийской. Согласно поверьям, ясный день 7 декабря предупреждает о скорых морозах, ясное небо — о скором снегопаде. Теплая погода в этот день может значить, что остаток зимы тоже будет теплым.

    9 декабря

    День Юрия Холодного. Считается, что если температура на улице поднимется выше 0 градусов, то зима будет теплой, но при этом погода будет резко меняться. Если в этот день ощущается сильный мороз, то и зима будет очень холодной.

    13 декабря

    В этот день вспоминают Андрея Первозванного. Если 13 декабря выпадает снег, то он может пролежать до середины весны. Можно понаблюдать за кошками: если животные усердно умываются, вскоре установится ясная, но морозная погода.

    19 декабря

    День памяти святого Николая Чудотворца, который также называют днем Николы Зимнего. Ясная погода 19 декабря предупреждает о скорых сильных морозах. Если ветер веет с юга, то наоборот — стоит ждать потепления и снегопадов.

    21 декабря

    День Потапия и Анфисы. Мороз 21 декабря предупреждает о теплой, мягкой и снежной зиме. Снегопад и теплая погода — предвестники дождливого лета.

    25 декабря

    Спиридон-Солнцеворот. В следующие 12 дней нужно наблюдать за погодой, каждый из них отвечает за месяцы нового года. Например, погода 26 декабря будет говорить о том, чего ждать в январе.

    Если ночь на 25 декабря безоблачная, то стоит ждать очень морозной зимы, но жаркого лета. Ночные облака предупреждают о теплой зиме, но прохладном лете.

    В Новосибирске возможны аномальные холода
    В Новосибирске возможны аномальные холодаФото: Александр Ощепков / NGS.RU

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