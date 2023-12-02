Следим за кошками и наблюдаем за облаками: как по декабрьским приметам определить погоду на весь год

В Новосибирске возможны аномальные холода Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Зима наступила. Наши коллеги из Новосибирска изучили народные приметы декабря, чтобы определить погоду сразу на остаток года, а также на январь и февраль. Читайте, в какие даты и на какие явления стоит обратить внимание.

1 декабря День памяти мучеников Платона и Романа. Согласно народным приметам, по этому дню судят, какой будет зима. Поэтому, если день выдастся морозным, то и от следующих трех месяцев не стоит ждать тепла. При этом солнечный день предупреждает о ранней весне.

Еще одна примета — если в декабре шубы зайцев еще полностью не сменили цвет на белый, то зима будет мягкой и с оттепелями. Где мы возьмем зайцев посреди города — вот вопрос. Будем практиковаться на лисах?

2 декабря День Авдия Радетеля. Считается, что ясный день предвещает скорое наступление морозов, а облачность, наоборот, потепление. Метель 2 декабря, согласно поверьям, предупреждает о затяжной зиме и холодной весне.

4 декабря В этот день отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря возможно установление постоянного снежного покрова. Обильный снегопад предупреждает о морозной зиме, сильный мороз — о том, что грядущее лето будет жарким и сухим.

6 декабря В эту дату отмечают Митрофанов день. Облачная погода предвещает сильную метель и похолодание.

7 декабря День Катерины Санницы, название происходит от имени святой великомученицы Екатерины Александрийской. Согласно поверьям, ясный день 7 декабря предупреждает о скорых морозах, ясное небо — о скором снегопаде. Теплая погода в этот день может значить, что остаток зимы тоже будет теплым.



9 декабря День Юрия Холодного. Считается, что если температура на улице поднимется выше 0 градусов, то зима будет теплой, но при этом погода будет резко меняться. Если в этот день ощущается сильный мороз, то и зима будет очень холодной.

13 декабря В этот день вспоминают Андрея Первозванного. Если 13 декабря выпадает снег, то он может пролежать до середины весны. Можно понаблюдать за кошками: если животные усердно умываются, вскоре установится ясная, но морозная погода.

19 декабря День памяти святого Николая Чудотворца, который также называют днем Николы Зимнего. Ясная погода 19 декабря предупреждает о скорых сильных морозах. Если ветер веет с юга, то наоборот — стоит ждать потепления и снегопадов.



21 декабря День Потапия и Анфисы. Мороз 21 декабря предупреждает о теплой, мягкой и снежной зиме. Снегопад и теплая погода — предвестники дождливого лета.

25 декабря

Спиридон-Солнцеворот. В следующие 12 дней нужно наблюдать за погодой, каждый из них отвечает за месяцы нового года. Например, погода 26 декабря будет говорить о том, чего ждать в январе. Если ночь на 25 декабря безоблачная, то стоит ждать очень морозной зимы, но жаркого лета. Ночные облака предупреждают о теплой зиме, но прохладном лете.