От Криштиану Роналду требуют $ 1 млрд из-за сотрудничества с криптобиржей

Группа инвесторов подала коллективный иск в суд Флориды против португальского футболиста Криштиану Роналду. Они утверждают, что тот ввел их в заблуждение рекламой продуктов, связанных с криптобиржей Binance. Якобы поверив ему, они вложились и потеряли деньги — один миллиард долларов.



Как сообщает газета «Коммерсантъ» 1 декабря, Роналду сотрудничает с Binance с ноября прошлого года. Совместно они запустили связанную с футболистом коллекцию NFT-токенов . Но инвесторов больше заинтересовали не эти продукты. Роналду при сотрудничестве с биржей продвигал также криптовалютные ценные бумаги, не зарегистрированные комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. На такие активы распространяются ограничения, в частности, купить их могут только квалифицированные инвесторы с крупными доходами.