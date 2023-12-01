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    От Криштиану Роналду требуют $ 1 млрд из-за сотрудничества с криптобиржей

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    Группа инвесторов подала коллективный иск в суд Флориды против португальского футболиста Криштиану Роналду. Они утверждают, что тот ввел их в заблуждение рекламой продуктов, связанных с криптобиржей Binance. Якобы поверив ему, они вложились и потеряли деньги — один миллиард долларов.

    Как сообщает газета «Коммерсантъ» 1 декабря, Роналду сотрудничает с Binance с ноября прошлого года. Совместно они запустили связанную с футболистом коллекцию NFT-токенов. Но инвесторов больше заинтересовали не эти продукты. Роналду при сотрудничестве с биржей продвигал также криптовалютные ценные бумаги, не зарегистрированные комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. На такие активы распространяются ограничения, в частности, купить их могут только квалифицированные инвесторы с крупными доходами.

    Обратившиеся в суд инвесторы считают, что Роналду должен был знать, что биржа торгует незарегистрированными высокорискованными бумагами, поскольку у него есть опыт инвестирования, а также обязан был сообщить комиссии о сумме вознаграждения за сотрудничество с Binance. Истцы обращают внимание, что участие популярного футболиста в рекламной кампании увеличило количество запросов о продуктах торговой площадки на 500%.

    Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» далеко не в первый раз оказывается в центре скандала. Ранее СМИ сообщали, что его могут наказать 99 ударами плетью за поцелуй в щеку иранской художницы с ограниченными способностями Фатимы Хамами. Однако в посольстве Ирана в Испании это опровергли.

    В конце ноября Минюст США обязал Binance выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа за нарушение банковской тайны, отсутствие надлежащей регистрации и другие нарушения. Основатель и генеральный директор площадки Чанпэн Чжао признал вину, согласился выплатить штраф и покинул пост. Комиссия по ценным бумагам также судится с биржей. Как раз из-за операций с незарегистрированными ценными бумагами и введения в заблуждение инвесторов.

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