От Криштиану Роналду требуют $ 1 млрд из-за сотрудничества с криптобиржей

Группа инвесторов подала коллективный иск в суд Флориды против португальского футболиста Криштиану Роналду. Они утверждают, что тот ввел их в заблуждение рекламой продуктов, связанных с криптобиржей Binance. Якобы поверив ему, они вложились и потеряли деньги — один миллиард долларов.
Как сообщает газета «Коммерсантъ» 1 декабря, Роналду сотрудничает с Binance с ноября прошлого года. Совместно они запустили связанную с футболистом коллекцию
Обратившиеся в суд инвесторы считают, что Роналду должен был знать, что биржа торгует незарегистрированными высокорискованными бумагами, поскольку у него есть опыт инвестирования, а также обязан был сообщить комиссии о сумме вознаграждения за сотрудничество с Binance. Истцы обращают внимание, что участие популярного футболиста в рекламной кампании увеличило количество запросов о продуктах торговой площадки на
Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» далеко не в первый раз оказывается в центре скандала. Ранее СМИ сообщали, что его могут наказать 99 ударами плетью за поцелуй в щеку иранской художницы с ограниченными способностями Фатимы Хамами. Однако в посольстве Ирана в Испании это опровергли.
В конце ноября Минюст США обязал Binance выплатить