Роналду решили не бить 99 раз плетью за поцелуй иранской художницы

Нападающего футбольного клуба «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду не будут наказывать 99 ударами плетью за поцелуй иранской художницы Фатимы Хамами с ограниченными способностями, сообщили в соцсетях посольства Ирана в Испании. При встрече с художницей португалец обнял и поцеловал ее в щеку.



«Мы настойчиво отвергаем возможность вынесения какого-либо судебного решения в отношении любого спортсмена международного уровня в Иране. Следует отметить, что Криштиану Роналду посетил Иран 18 и 19 сентября для участия в официальном футбольном матче и был тепло принят народом и властями. Его встреча с Фатимой Хамами вызвала высокую оценку и восхищение как у народа, так и у спортивных властей страны», — заявили в посольстве.