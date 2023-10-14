Роналду решили не бить 99 раз плетью за поцелуй иранской художницы

Нападающего футбольного клуба «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду не будут наказывать 99 ударами плетью за поцелуй иранской художницы Фатимы Хамами с ограниченными способностями, сообщили в соцсетях посольства Ирана в Испании. При встрече с художницей португалец обнял и поцеловал ее в щеку.
«Мы настойчиво отвергаем возможность вынесения какого-либо судебного решения в отношении любого спортсмена международного уровня в Иране. Следует отметить, что Криштиану Роналду посетил Иран 18 и 19 сентября для участия в официальном футбольном матче и был тепло принят народом и властями. Его встреча с Фатимой Хамами вызвала высокую оценку и восхищение как у народа, так и у спортивных властей страны», — заявили в посольстве.
Ранее в хорватском издании Index HR 11 октября была опубликована информация со ссылкой на иранские СМИ «Шак Эмроз» и «Руйдад24» о возможном наказании Криштиану Роналду за поцелуй с Фатимой Хамами.
Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года, заключив контракт, согласно которому он будет получать 200 млн евро в год. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 11 матчей, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач во всех турнирах.