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    Криштиану Роналду приговорили к 99 ударам плетью в Иране. Он поцеловал девушку-инвалида

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    С неожиданными неприятностями столкнулся футболист Криштиану Роналду после матча Лиги чемпионов Азии в Тегеране между саудовским клубом «Аль-Наср» и хозяевами поля «Персеполисом», сообщает в среду, 11 октября, хорватское издание Index.

    Спустя несколько дней после матча в иранских СМИ появилась информация, что Роналду, игравший за «Аль-Наср», приговорен к 99 ударам плетью. Поводом для наказания стала встреча легендарного футболиста с его фанаткой, иранской художницей по имени Фатима.

    Для девушки с ограниченными возможностями здоровья встреча с кумиром была мечтой, которую Роналду с радостью исполнил. Но во время общения с Фатимой он обнял и поцеловал девушку, что по иранским законам является настоящим преступлением. Вдобавок саудовский клуб разместил видео встречи в социальных сетях, снабдив иранских блюстителей нравственности доказательной базой. Теперь Роналду будет наказан 99 ударами плетью, если когда-нибудь еще окажется на территории Ирана.

    Это не первые «трудности перевода», с которыми португалец сталкивается в арабском мире. Ранее у Криштиану Роналду возникли проблемы из-за того, что после матча в Саудовской Аравии он потрогал себя за гениталии на глазах у стадиона. Видео с жестом Роналду отсматривала специальная комиссия, задачей которой было выяснить, что именно имел в виду футболист.

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