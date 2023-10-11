Криштиану Роналду приговорили к 99 ударам плетью в Иране. Он поцеловал девушку-инвалида

С неожиданными неприятностями столкнулся футболист Криштиану Роналду после матча Лиги чемпионов Азии в Тегеране между саудовским клубом «Аль-Наср» и хозяевами поля «Персеполисом», сообщает в среду, 11 октября, хорватское издание Index.

Спустя несколько дней после матча в иранских СМИ появилась информация, что Роналду, игравший за «Аль-Наср», приговорен к 99 ударам плетью. Поводом для наказания стала встреча легендарного футболиста с его фанаткой, иранской художницей по имени Фатима.

Для девушки с ограниченными возможностями здоровья встреча с кумиром была мечтой, которую Роналду с радостью исполнил. Но во время общения с Фатимой он обнял и поцеловал девушку, что по иранским законам является настоящим преступлением. Вдобавок саудовский клуб разместил видео встречи в социальных сетях, снабдив иранских блюстителей нравственности доказательной базой. Теперь Роналду будет наказан 99 ударами плетью, если когда-нибудь еще окажется на территории Ирана.

