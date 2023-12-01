Дворцовый и Благовещенский мосты внепланово разведут в Петербурге в ночь на субботу

Дворцовый и Благовещенский мосты внепланово разведут в Петербурге в ночь с 1 на 2 декабря. Об этом вечером в пятницу сообщает ГБУ «Мостотрест».



Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 04:55.



Благовещенский мост разведут с 01:25 до 05:00.



Точное время разводки и наводки мостов может измениться, предупреждает «Мостотрест».