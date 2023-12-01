Дворцовый и Благовещенский мосты внепланово разведут в Петербурге в ночь на субботу

Дворцовый и Благовещенский мосты внепланово разведут в Петербурге в ночь с 1 на 2 декабря. Об этом вечером в пятницу сообщает ГБУ «Мостотрест».
Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 04:55.
Благовещенский мост разведут с 01:25 до 05:00.
Точное время разводки и наводки мостов может измениться, предупреждает «Мостотрест».
Напомним, официально навигация на Неве закончилась. Мосты разведут, чтобы пропустить опоздавшего — невезучий сухогруз «Пола Калиста».
Прошлой ночью судно не успело пройти под мостами и осталось у Дворцовой набережной. «Фонтанка» рассказывала об этой драме на Неве, ее транслировали супервидовые веб-камеры.