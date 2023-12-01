МЧС: при пожаре в Химическом переулке пострадали два человека

В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что при пожаре в Кировском районе города пострадали два человека. Как сообщают спасатели вечером 1 декабря, пострадавшие госпитализированы. О характере травм не сообщается.
Напомним, в 18:55 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Химический пер., д. 1, корп.1. В здании размером 30х50 метров пламя охватило 250 квадратных метров.
«Фонтанка» писала, что в 19:11 мск возгоранию был присвоен дополнительный номер 1-бис. В тушении принимают участие 25 спасателей при поддержке семи единиц техники. На момент публикации борьба с огнем продолжается.
Обновлено в 20.41 мск:
В 20:36 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1-бис, спасатели работают по № 1.