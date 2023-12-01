«Не надо искать рептилоидов там, где они есть». Важное — из российского телевизора



Свое внимание решению Верховного суда, вступившему в силу немедленно, а именно в четверг, 30 ноября, день в день уделил ведущий «Время покажет» Артем Шейнин. В произошедшем он увидел «немаловажный шаг» ни много ни мало «на фронте ценностном, на фронте идеологическом в противостоянии с Западом и глобалистами». В ответ приглашенный гость, депутат Госдумы Алексей Журавлев, заявил, что он очень рад и «это было бы невозможно еще, если бы не специальная военная операция».



Ведущие других федеральных программ: «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Место встречи» и «60 минут» тему признания ЛГБТ-движения * экстремистским обошли стороной. Какие новости оказались, по их мнению, важнее, узнаете в нашей пятничной рубрике «Коробка передач».



* ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в России.

