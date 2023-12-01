    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    0 м/с, штиль

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.76eur97.91

    Fontanka.Digital

    «Не надо искать рептилоидов там, где они есть». Важное — из российского телевизора

    1145
    6 комментариев

    Признание ЛГБТ-движения* экстремистской организацией стало одной из самых громких тем этой недели. «Фонтанка» посмотрела несколько выпусков телепрограмм, вышедших в день суда, чтобы понять, как эту тему обсуждали на федеральном телевидении.


    Свое внимание решению Верховного суда, вступившему в силу немедленно, а именно в четверг, 30 ноября, день в день уделил ведущий «Время покажет» Артем Шейнин. В произошедшем он увидел «немаловажный шаг» ни много ни мало «на фронте ценностном, на фронте идеологическом в противостоянии с Западом и глобалистами». В ответ приглашенный гость, депутат Госдумы Алексей Журавлев, заявил, что он очень рад и «это было бы невозможно еще, если бы не специальная военная операция».

    Ведущие других федеральных программ: «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Место встречи» и «60 минут» тему признания ЛГБТ-движения* экстремистским обошли стороной. Какие новости оказались, по их мнению, важнее, узнаете в нашей пятничной рубрике «Коробка передач».

    *ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в России.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Fontanka.digital
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close