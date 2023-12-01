Час пик заткнул дороги Петербурга 8-балльными пробками. На КАД собрался «хвост» в 11 километров

Дороги Петербурга вечером 1 декабря оказались загружены по-снежному — на 8 баллов. Более плотные, чем обычно, пробки на городских улицах наблюдались уже с середины дня.

По данным «Яндекс.Пробок», уже в половине пятого часа вечера в Петербурге наблюдались вечерние 7 баллов, а к половине шестого пробки доросли до восьми. Это на 1 балл больше обычного для такого времени. Ожидается, что такая плотность движения на петербургских дорогах сохранится в ближайший час.