Час пик заткнул дороги Петербурга 8-балльными пробками. На КАД собрался «хвост» в 11 километров

Дороги Петербурга вечером 1 декабря оказались загружены по-снежному — на 8 баллов. Более плотные, чем обычно, пробки на городских улицах наблюдались уже с середины дня.
По данным «Яндекс.Пробок», уже в половине пятого часа вечера в Петербурге наблюдались вечерние 7 баллов, а к половине шестого пробки доросли до восьми. Это на 1 балл больше обычного для такого времени. Ожидается, что такая плотность движения на петербургских дорогах сохранится в ближайший час.
Самая длинная пробка для данного времени суток скопилась на юго-востоке на кольцевой. На внутреннем кольце КАД растянулся затор длиной 11,5 километра от Мурманского шоссе до поста ГИБДД. Внешнее кольцо не отстает: плотная пробка тянется почти на 9 километров от Московского шоссе до Октябрьской набережной. В том же районе традиционно в обе стороны стоят Ивановская и Народная улицы. На Софийской улице — 4,5-километровый затор из области к КАД. Московское шоссе забито в обе стороны в районе Шушар.
Еще одно место концентрации пробок — Арсенальная, Пироговская, Выборгская набережные, а также прилегающие и параллельные улицы. В частности, Большой Сампсониевский и Лесной проспекты в сторону севера города уже побагровели на карте. На Кантемировской улице так же напряженно уже в обоих направлениях.